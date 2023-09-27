Риелтор Апрелев обозначил минимальный доход для желающих взять ипотеку в столице

Взять ипотеку для приобретения жилья является серьезным и ответственным шагом, поскольку долгие годы приходится выплачивать значительные суммы из своего бюджета для покрытия долга перед банком. Вице-президент «Российской Гильдии Риэлторов» Константин Апрелев объяснил, сколько сегодня следует зарабатывать москвичу, чтобы без проблем приобрести относительно доступную в плане стоимости квартиру по ипотеке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при покупке однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье следует потратить около шести миллионов рублей. При взятии ипотечного кредита на 30 лет ежемесячные выплаты составят 60 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что если речь о двухкомнатной квартире, то ежемесячный взнос составит уже 80 тыс. рублей.

По его мнению, что касается квартир в Москве, то на «однушку» нужно выделять ежемесячно 90 тыс. рублей, а на «двушку» - 100 тыс. рублей.