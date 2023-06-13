Риелтор Апрелев обозначил наиболее выгодное время для аренды квартиры в столице
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В Москве квартиры в новостройках имеют тенденцию к удешевлению: так, среднем их стоимость снизилась на 6%. Кроме того, в настоящее время наблюдается и спад цен на аренду недвижимости. Риелтор Константин Апрелев велел поспешить арендовать квартиры сейчас, если это касается долгосрочной аренды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, летом, как правило, на рынке недвижимости наблюдается снижение стоимости аренды на фоне падения спроса. Именно этот период благоприятен для того, чтобы снять квартиру.
Эксперт подчеркнул, что уже в последний летний месяц стоимость аренды квартиры начнет расти.