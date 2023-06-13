Риелтор Апрелев обозначил наиболее выгодное время для аренды квартиры в столице

В Москве квартиры в новостройках имеют тенденцию к удешевлению: так, среднем их стоимость снизилась на 6%. Кроме того, в настоящее время наблюдается и спад цен на аренду недвижимости. Риелтор Константин Апрелев велел поспешить арендовать квартиры сейчас, если это касается долгосрочной аренды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, летом, как правило, на рынке недвижимости наблюдается снижение стоимости аренды на фоне падения спроса. Именно этот период благоприятен для того, чтобы снять квартиру.

Эксперт подчеркнул, что уже в последний летний месяц стоимость аренды квартиры начнет расти.