Риелтор Апрелев определил причину роста спроса на аренду жилья

Жители городов РФ в последнее время стали чаще интересоваться арендой жилья. Из-за возросшего интереса со стороны арендаторов увеличивается и стоимость аренды квартир. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, уровень спроса и цен на аренду жилья имеет сезонный характер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что существующая ситуация свидетельствует о том, что падения спроса и цен в весенний сезон ожидать не следует, вероятнее всего, они сохранятся на текущем уровне до начала лета.

По мнению эксперта, ключевыми драйверами ситуации на рынке аренды жилья в первую очередь являются инфляция и рост доходов населения. Кроме того, ипотека стала менее доступной в связи с ростом ключевой ставки.

Он отметил, что увеличение спроса на аренду жилья наблюдается не только в мегаполисах, но и в городах поменьше, где имеются производства ОПК, и связан с ростом занятости и зарплат на предприятиях. Кроме того, хотя и наблюдается отсутствие признаков сезонного понижения спроса и стоимости на рынке аренды жилья, серьезного подорожания ожидать тоже не следует, скорее возможен сценарий стабилизации цен.