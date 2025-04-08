Риелтор Апрелев оценил квартиры стоимостью за миллиард рублей

В столице резко увеличилось число квартир, стоимость которых начинается от миллиарда рублей. Квадратный метр давно вышел из плоскости арифметики. Риелтор Константин Апрелев оценил ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, рынок элитного жилья в нашей стране довольно специфический. Многими покупателями такое жилье расценивается как инвестиции, своего рода ювелирное украшение. В целом приобретение квартиры за миллиард — это всегда история, в некоторых случаях показная.

Эксперт добавил, что при этом весьма многое зависит от местоположения. Так, у элитной недвижимости свой «характер», то есть она не терпит случайностей, она выбирает, а не выбирается. Таким образом, это своего рода эмоциональная история, какое-то напоминание человеку, приобретение под продвижение бизнеса, а также светская история, гламурная.

По его мнению, миллиард является ценой за тишину во дворе, за возможность смотреть в окно, не включая охрану, за чувства и воспоминания.

Ранее эксперт Фридман заявил, что россияне не готовы платить 50 млн руб. за квартиру в Челябинске.