Риелтор Апрелев перечислил альтернативные методы приобретения жилья в ипотеку

В последние месяцы в нашей стране наблюдается значительный рост процентных ставок по ипотечным кредитам, что приводит к изменению поведения потребителей на рынке жилья. Президент Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев пояснил ситуацию и рассказал, что делать жителям страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ставки по ипотечным кредитам достигли рекордных значений, что значительно увеличивает ежемесячные платежи. Именно это заставляет многих потенциальных покупателей пересматривать свои планы, и количество сделок на первичном рынке недвижимости значительно снижается.

Эксперт добавил, что с учетом текущей ситуации на рынке жилья все больше актуальны обменные сделки, когда собственники меняют одну квартиру на другую, поскольку такая схема дает возможность минимизировать финансовые риски, тем не менее требует от риелторов высокой квалификации и опыта.

По его мнению, с нынешними высокими ставками ипотеки многие рассматривают аренду жилья как более выгодный вариант. При этом существует возможность взять ипотеку с минимальным первым взносом и после этого продать свою квартиру, чтобы погасить часть кредита. Это дает возможность сократить финансовую нагрузку и обеспечивает гибкость в управлении активами.

Ранее он выразил сомнение, что аренда жилья подешевеет в ближайшее время.