Риелтор Апрелев перечислил риски продавцов и покупателей на вторичном рынке жилья

Приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости несет за собой риски и для покупателя, и для продавца. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, на фоне вскрывших нарушений в цепочке перехода прав собственности на жилье покупатель может лишиться новой недвижимости, а продавец при срыве сделки несет риски потерять много времени и упустить спрос на свою недвижимость. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что вторичный рынок недвижимости в отличие от рынка «первички» имеет риски для обеих сторон сделки, которые связаны с самой процедурой покупки жилья.

По мнению эксперта, покупатель такой квартиры должен очень внимательно проверять историю перехода прав собственности вплоть до момента возникновения прав.

Он отметил, что важно также изучить и схему внесения аванса или задатка, используемой при подготовке сделки. Кроме того, следует проводить четкое описание состояния квартиры и имущества, которое должно перейти к новому владельцу.