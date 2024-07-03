Риелтор Апрелев перечислил способы интеграции заброшенных зданий в городскую инфраструктуру

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала провести ревизию заброшенных зданий, находящихся в федеральной собственности. Согласно прошлогодним данным Генеральной прокуратуры РФ, по результатам проверки соблюдения законодательства при выявлении бесхозных или заброшенных зданий, строений и сооружений в нашей стране их было зафиксировано свыше 181 тыс. штук. Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев пояснил, каким образом заброшенные объекты будут интегрированы в городскую инфраструктуру. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, для развития объектов, интегрированных в существующую инфраструктуру, у которых есть функциональные назначения, которые находятся на земле определенного функционального назначения, необходимо менять назначение земельного участка.

Эксперт добавил, что у государства на сегодняшний день отсутствуют инструменты оценки эффективности владением, следует опираться на то, как использовался объект за последние 20-30 лет, и, если имеются какие-то ограничения, сделать более гибким механизм, но вовлечь рынок, он сделает более прозрачными условия продажи объекта на рынке. В этом отношении главное не ограничивать функционал использования объекта.