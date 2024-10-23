Риелтор Апрелев перечислил способы обхода застройщиками нормативов по парковочным местам в ЖК

В нашей стране планируют сократить число парковок около жилых домов экономкласса за счет «гибкого нормирования парковочных мест», и одновременно с этим начать масштабное внедрение платных паркингов в регионах. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, эти меры не сделают частный транспорт менее популярным, а общественный более востребованным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что дефицит парковочных мест в жилищных комплексах экономкласса наблюдается уже сегодня, тем не менее количество владельцев автомобилей в России не сокращается. Еще большее снижение количества парковок скорее приведет к тому, что люди станут парковаться на тротуарах.

По мнению эксперта, сегодня застройщики обходят существующие нормативы в отношении парковочных мест. Они заключают договоры аренды на необходимое число мест на близлежащих территориях и в проект их не закладывают. В итоге строится комплекс, а договора аренды машиномест нет, парковочных мест нет.

Ранее он заявил, что стоимость новостроек снизится к концу года.