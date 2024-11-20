Риелтор Апрелев пояснил, почему готовое жилье может быть дешевле квартиры в строящемся доме

Ипотека в нынешних экономических условиях стала практически недоступной для граждан РФ, не подпадающих под льготные программы. На этом фоне застройщики стали предлагать гражданам альтернативу – покупку строящегося жилья в рассрочку. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, указанный вариант далеко не единственный, которым могут воспользоваться сегодня жители нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что заинтересованным в покупке жилья гражданам перед принятием решения необходимо провести сравнительный экономический анализ рынка и оценить все потенциальные риски. Так, провести оценку инструментов застройщиков можно только при опоре на реальную рыночную стоимость объекта, а вовсе не на цену, по которой его сегодня продают.

По мнению эксперта, стандартный аргумент застройщиков о том, что стоимость квартир станет расти по мере строительства и после сдачи в эксплуатацию увеличится еще сильнее, который ранее привлекал покупателей на первичный рынок, в настоящее время уже не работает. Из-за того, что «первичка» длительное время продавалась в ипотеку по льготной ставке, ее стоимость сегодня нередко превышает цены на аналогичные объекты на рынке уже готового жилья.

Он подчеркнул, что самым главным риском, связанным с рассрочкой на строящееся жилье, является риск того, что объект вообще никогда не достроят. В связи с чем сравнительный анализ рынка перед покупкой жилья должен быть системным.

Ранее он перечислил альтернативные методы приобретения жилья в ипотеку.