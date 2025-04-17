Риелтор Апрелев пояснил важность отказа практики деления квартир на доли

В списках объявлений по продаже недвижимости часто можно увидеть так называемые доли — части одной квартиры, поделенные между разными собственниками. По словам риелтора Константина Апрелева, правовое регулирование имущественных отношений в долевых квартирах имеет дефекты, порождающих большое число споров и конфликтов между гражданами, причем как на этапе деления недвижимости на доли, так и при их последующем использовании. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что еще много лет назад заявлял, что нельзя в принципе рассматривать продажу долей, если их невозможно выделить в отдельную комнату, то есть необходимо создать такую нормативную базу, чтобы доли вообще не появлялись, если они не являются комнатой.

По мнению риелтора, сама процедура деления недвижимости на доли в отечественном законодательстве также «не разрулена до конца». Так, отношения между гражданами, претендующими на одну и ту же жилплощадь, в правовой системе не выстроены, из-за чего между ними регулярно возникают имущественные противоречия.

Он добавил, что проблемой недостаточное регулирование сегмента долевых квартир в законодательстве является и в связи с дефектами недвижимости, возникающими при ее непосредственной эксплуатации. Однако российские законодатели намерены «перейти на следующую ступеньку» и зафиксировать, что доля в квартире обязательно должна составлять отдельную комнату.

Ранее он оценил квартиры стоимостью за миллиард рублей.