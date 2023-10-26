Риелтор Апрелев представил портрет покупателя микростудии в 10 квадратов
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Квартиры-студии уже не один десяток лет пользуются большой популярностью среди жителей больших городов. Однако часто можно увидеть крохотные комнаты площадью почти 10 кв. м. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, спрос на аналогичные квартиры действительно существует, тем не менее высоким его назвать нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что такое жилье востребовано прежде всего в местах высокой транспортной доступности, особенно центр обеих столиц.
По мнению эксперта, такие студии в основном ориентированы на несемейных людей, либо на молодые семьи без детей. Поэтому покупателями становятся студенты, недавно окончившие школу, и молодые люди до 30 лет, поскольку в таком возрасте люди проводят большую часть времени вне квартиры.