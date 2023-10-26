Риелтор Апрелев представил портрет покупателя микростудии в 10 квадратов

Квартиры-студии уже не один десяток лет пользуются большой популярностью среди жителей больших городов. Однако часто можно увидеть крохотные комнаты площадью почти 10 кв. м. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, спрос на аналогичные квартиры действительно существует, тем не менее высоким его назвать нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что такое жилье востребовано прежде всего в местах высокой транспортной доступности, особенно центр обеих столиц.

По мнению эксперта, такие студии в основном ориентированы на несемейных людей, либо на молодые семьи без детей. Поэтому покупателями становятся студенты, недавно окончившие школу, и молодые люди до 30 лет, поскольку в таком возрасте люди проводят большую часть времени вне квартиры.