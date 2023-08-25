Риелтор Бендриков рассказал о росте цен на аренду столичных квартир осенью

По словам риелтора Олега Бендрикова, в осенний сезон в Москве может подорожать аренда квартир. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что цена на аренду закономерно растет после лета.

По мнению риелтора, в сентябре из-за приезда студентов и тех, кто на лето уезжает отдыхать, аренда квартир в среднем дорожает на 7%.

Он также добавил, что на фоне роста ключевой ставки Центробанка РФ многие люди начали отказываться от приобретения недвижимости и предпочитают снимать жилье, поэтому в этом осеннем сезоне рост стоимости аренды может вырасти на 10%.