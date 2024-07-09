Риелтор Мазаев перечислил причины роста стоимости вторичного жилья в России

В этом месяце стартовал «ценовой переворот»: растет стоимость вторичного жилья. Ключевой причиной этого является прекращение действия программы льготной ипотеки, по которой можно было купить новостройку под 8% годовых. По словам риелтора Андрея Мазаева, с рынка новостроек покупатели стали перетекать на рынок «вторички», поскольку в этом направлении существенно выше выбор и нередко ниже цены, а также зачастую в подобную квартиру можно сразу переехать и жить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что самым востребованным сегментом «вторички» являются однокомнатные квартиры в пешей доступности от метро, средняя стоимость которых от 9-11 млн рублей. При этом именно такие квартиры станут максимально дорожать, однако взрывного роста стоимости ожидать не стоит, потому что ипотеку под 17-18% годовых брать станут редко.

Согласно информации аналитического агентства ИРН, средняя стоимость квадратного метра в старой Москве составляет272 тыс. рублей, Новой Москвы — 204 тыс. рублей. В ближайшее время стоимость квартир вырастет несильно, а по-настоящему они подорожают только с удешевлением ипотеки.