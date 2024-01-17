Риелтор Вихлянцев призвал россиян не вестись на ажиотаж вокруг новостроек

Эксперт в области недвижимости Роман Вихлянцев объяснил в беседе с KP.RU , почему не стоит скупать в панике квартиры в новых домах при всех изменениях правил в банках и у застройщиков.

Риэлторы начали 2024 год бурно, провернув немало сделок с недвижимостью. По их словам, спрос подскочил на 50-60%. Примерно такие же данные озвучил и один из крупнейших банков страны. Такой повышенный интерес связали с изменениями правил с 23 декабря: с этой даты действуют ужесточения по льготной ипотеке. Власти считают, что это поможет остановить рост цен.

По словам Вихлянцева, ажиотаж временный и не стоит скупать новостройку в панике.

«И это одна из главных причин новогоднего ажиотажа — застройщики стали торопить тех, кто забронировал у них квартиры по льготной ипотеке, оформить сделку до 11 января. Но и в целом вокруг рынка новостроек и льготной ипотеки сейчас происходит какое-то шоу, которое, конечно же, заставляет людей нервничать», — отметил специалист.

Напомним, с конца декабря 2023 года первоначальный взнос повысили до 30%, но для некоторых категорий льготников сохранили 20%. Тем временем банкам урезали размер компенсаций из бюджета по льготной ипотеке, что происходит уже не первый раз. Это вынудило организации использовать партнерские субсидирования от застройщиков. Последним такой сценарий не понравился, ведь они несли субсидии добровольно и раньше.

Таким образом на квартиры застройщиков, который работают «с комиссией», цены выросли. Под эту «волну» попало и жилье, подготовленное к льготной ипотеке под низкую ставку.

Ранее сообщалось, что жителям Омска отключат свет и тепло в доме, откуда они отказались переезжать.