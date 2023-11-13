Риелтора в Тульской области приговорили к пяти годам колонии за обман и присвоение более 11 млн рублей

В Центральном районном суде города Тула признали виновной щекинского риелтора. Сообщается, что она совершала мошенничества в особо крупных размерах. Об этом также пишут Тульские известия .

Стало известно, что 34-летняя женщина, работающая в одном из агентств, от имени предпринимателя заключила договоры с двенадцатью людьми, проживающими в Тульской области в период с марта 2022-го по март 2023-го года. Согласно этим документам, продажа жилья осуществлялась в Советске и Щекино.

Но покупатели даже и подумать не могли, что женщина их обманет. Она потребовала полную предоплату, заявив, что так просили сами собственники квартир. В конце концов, риелтор присвоила себе более одиннадцати миллионов рублей.

В суде она признала вину, однако нанесенный ущерб не возместила. Так или иначе, мошеннице избрали меру пресечения в виде пятилетнего заключения в колонии строго режима.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Югре женщина перевела мошеннице 45 тысяч рублей за создание сайта в интернете.