Депутат муниципального округа Внуково, руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР Егор Коськов предложил установить фиксированную плату для риелторов за показ одной квартиры арендаторам. По его мнению, стоимость такой услуги должна составлять не более ₽2 тыс. Об этом он рассказал « Абзацу ».

Коськов пояснил, что сегодня риелторы нередко берут от 50 до 100% от месячной арендной платы, хотя их работа зачастую сводится лишь к размещению объявления и присутствию при подписании типового договора. В итоге клиент вынужден платить за услугу, которую он не заказывал, а комиссия просто увеличивает стоимость аренды.

Депутат считает, что комиссию нужно сделать прозрачной: если специалист только показывает квартиру, он должен получать фиксированную плату, например ₽2 тыс. за один объект, причем от собственника, который заказал эту услугу. Сопровождение сделки и проверку документов следует оплачивать отдельно.

Коськов также предложил ввести государственное лицензирование риелторов, обязательное юридическое образование и ответственность за работу. По его мнению, четкие правила сделают рынок прозрачнее и повысят качество сервиса.