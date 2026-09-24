Калечили толпой: в Приморском крае выясняют детали нападения на 14-летнюю девочку

В Артеме Приморского края группа подростков избила 14-летнюю девочку. У ребенка диагностирован закрытый перелом костей носа. Прокуратура взяла проверку на контроль, пишет ТАСС .

Инцидент произошел вечером 23 сентября. В отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее дочь 2011 года рождения избили подростки.

По данным прокуратуры Артема, у девочки диагностирован закрытый перелом костей носа. Ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Правоохранители выясняют, кто именно участвовал в нападении.

Ранее стало известно, что утром 22 сентября на трассе между селом Нижнее Хорошово и деревней Рождественка столкнулись три автомобиля.