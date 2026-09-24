Когда выгодно брать отпуск предстоящей зимой: декабрь против января и февраля

Самым выгодным месяцем для отпуска этой зимой станет декабрь. В нем больше рабочих дней, чем в январе и феврале, поэтому финансовые потери будут минимальными. Об этом ТАСС сообщили эксперты «Авито работы».

Правило простое: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск. Стоимость одного рабочего дня в январе и феврале ниже, чем в декабре. Поэтому отдых в эти месяцы ударит по зарплате сильнее.

Расклад такой: в декабре 2026 года — 22 рабочих дня, в январе 2027-го — 15, в феврале — 19.

Если хочется отдохнуть с минимальными потерями, планируйте отпуск на декабрь. В январе и феврале брать его финансово невыгодно.

До этого сообщалось, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году.