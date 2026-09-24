Диетолог рассказала, как сделать привычные блюда менее калорийными

Кабачок может стать одним из самых полезных продуктов для тех, кто следит за весом и старается питаться правильно. Диетолог рассказала, почему этот овощ заслужил звание короля диетического рациона и как его легко добавить в привычные блюда. Кабачок по праву считается одним из лучших овощей для здорового питания. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам специалиста, в 100 граммах свежего кабачка содержится всего 24–27 килокалорий. При этом овощ богат водой и клетчаткой, поэтому хорошо насыщает и помогает контролировать чувство голода, не перегружая организм лишними жирами и калориями.

Диетолог отметила, что кабачок подходит практически всем: детям, пожилым людям, спортсменам и тем, кто восстанавливается после болезни. Его нейтральный вкус делает овощ универсальным ингредиентом, который легко сочетается с мясом, рыбой, яйцами и другими продуктами.

Есть кабачок можно не только после термической обработки. Он подходит для свежих салатов, а также для тушения, запекания и фарширования. Кроме того, врач советует использовать его как полезную замену более калорийным ингредиентам.

Например, кабачок можно добавить в суп вместо части картофеля, смешать с фаршем для котлет или тефтелей, а также приготовить омлет с овощами. Такой прием помогает снизить общую калорийность блюда, увеличить содержание клетчатки и сделать рацион более сытным без лишних калорий.

Ранее диетолог раскрыла формулу идеального завтрака.