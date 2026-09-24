Осенние туры за рубеж подорожали: сколько теперь стоит отпуск

Осенний отпуск за границей в этом году стал дороже для россиян. По данным агрегатора туров «Турвизор», средняя стоимость пакетной поездки увеличилась на 3–10% в зависимости от страны и приблизилась к ₽205 тыс. на двоих.

Самым востребованным направлением по-прежнему остается Турция — на нее приходится 39% всех осенних бронирований. Вторую строчку занимает Египет с долей 18%. В пятерку самых популярных стран также вошли Таиланд (8,6%), Вьетнам (7,6%) и Китай (5,8%). Вместе Турция и Египет формируют около 60% спроса на зарубежные пакетные туры.

Как рассказал «Газете.Ru» генеральный директор «Турвизора» Илья Юртаев, Турция сохраняет лидерство благодаря прямым рейсам, большому выбору гостиниц и системе «все включено». При этом часть туристов постепенно выбирает альтернативные направления — Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай.

Средняя стоимость отдыха в Турции достигла ₽218 тыс. против ₽201 тыс. годом ранее. Поездка в Египет обходится в среднем в ₽213 тыс., во Вьетнам — ₽209 тыс., в Таиланд — ₽204 тыс., а в Китай — около ₽199 тыс.

Эксперт уточнил, что речь идет о среднем чеке пакетного тура для двух взрослых. При этом на рынке по-прежнему встречаются акционные предложения: например, в сентябре можно найти тур в Турцию или Египет из Москвы от ₽60–65 тыс. на двоих. Однако такие варианты — скорее исключение, чем правило.

Для бюджетного отдыха семье стоит рассчитывать минимум на ₽120–150 тыс., а более комфортный отпуск обычно требует бюджета от ₽200–250 тыс. Юртаев советует не откладывать покупку до последнего: цены осенью могут заметно меняться даже в течение нескольких дней, поэтому выгоднее сравнивать разные даты вылета и отели.

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