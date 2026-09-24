Инструкция от МВД: какие данные карты можно смело давать для перевода
МВД: для переводов можно сообщать номер карты, но не код с обратной стороны
Фото: [Работа банкомата/Медиасток.рф]
Номер карты, расчетного счета и телефона можно называть третьим лицам — с их помощью украсть накопления нельзя. А вот CVV, пин-код и коды из СМС сообщать нельзя никому. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
Ведомство уточняет: безопасно называть для перевода 16 цифр с лицевой стороны карты. Также можно сообщить 20-значный номер расчетного счета, к которому привязана карта. Для перевода через СБП допускается указать номер телефона и название банка.
А вот эти данные — под запретом: три цифры на обратной стороне карты (CVV или CVC), пин-код, пароли и коды из банковских уведомлений, а также срок действия карты.
Для покупок в интернете МВД советует использовать виртуальную карту. Ее главный плюс — безопасность. Даже если данные такой карты украдут, мошенники не доберутся до основных сбережений.
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