Рифовые, но пугающие: у пляжей Нуса-Дуа на Бали туристы сняли на видео акул

Отдыхающие на индонезийском острове Бали засняли на камеру несколько акул, появившихся в непосредственной близости от одного из самых престижных курортных районов — Нуса-Дуа. Кадры, на которых хищники плавают у самого берега, быстро разошлись по социальным сетям, вызвав тревогу среди туристов, в том числе российских, передает «РГ».

Район Нуса-Дуа известен своими пятизвездочными отелями и считается одним из наиболее респектабельных на острове. Именно здесь сосредоточена значительная часть туристической инфраструктуры, и появление хищников в курортной акватории стало для многих неприятным сюрпризом. Однако компания, управляющая курортной зоной, поспешила успокоить гостей, заявив, что угрозы для отдыхающих нет.

По словам генерального менеджера Нуса-Дуа И Маде Агуса Двиатмики, замеченные у побережья акулы, скорее всего, являются рифовыми — этот вид обычно не проявляет агрессии по отношению к человеку. Тем не менее водная полиция Бали и спасательные службы усилили патрулирование акватории вдоль пляжей. Власти острова подчеркнули, что вся туристическая инфраструктура продолжает функционировать в штатном режиме, а поводов для паники нет.