Рикошет от скандала Долиной: экстрасенс объяснил, чья черная энергия ударила по риелтору и сожгла его дубайскую квартиру

Парапсихолог Павсекакий Богданов в беседе с « Абзацем » объяснил, что риелтор Ларисы Долиной Олег Торбосов, потерявший квартиру в Дубае, мог пострадать от мощной волны негативной энергии, исходившей от участников скандала вокруг певицы. По его словам, ситуация не связана с классическими магическими проклятиями, однако колоссальный объем отрицательных эмоций, выплеснутых на Долину, способен был рикошетом задеть и нанятого ею специалиста.

Эксперт отметил, что в момент скандала сошлось сразу несколько факторов: ненависть сограждан, ощущение несправедливости, которое люди испытали после первого суда, и огромный общественный резонанс, буквально заставивший страну жить историей с продажей недвижимости. По мнению Богданова, лучший выход для Торбосова — отнестись к случившемуся с благодарностью. Он пояснил, что существует выражение: «Спасибо Богу, что взял деньгами». Возможно, высшие силы таким образом уберегли риелтора от чего-то более серьезного, и именно с такой мыслью ему следует воспринимать потерю.