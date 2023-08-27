Римские власти борются с нашествием крыс возле Колизея

Власти Рима заявили о начале «специального вмешательства» по принятию мер с распространением крыс возле одного из самых популярных туристических объектов итальянской столицы – Колизея, сообщает Reuters.

В течение следующей недели будет проведена очистка зеленых зон и канализационных стоков близ древнего амфитеатра, на грызунов расставят ловушки.

Эти меры потребовались после того, как туристы стали выкладывать в соцсетях фотографии крыс, разгуливающих близ Колизея.

Глава городского отдела по вывозу мусора Сабрина Альфонси рассказала, что в настоящее время в Риме насчитывается примерно 7 млн крыс – по 2,5 на каждого жителя. По ее словам, летний всплеск туристов и сильная жара привели к увеличению количества мусора, что способствовало размножению грызунов.