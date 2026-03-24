Риски из тени: почему частники, закупающие скот без документов, ставят под удар все сельское хозяйство

В Татарстане введен временный запрет на ввоз парнокопытных животных (за исключением племенного скота). Мера, о которой накануне сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, призвана предотвратить проникновение и распространение опасных инфекций. Однако, как отмечают участники рынка, реальная угроза остается из‑за теневого сегмента, где животных закупают без документов и карантина, передает портал Chelny-biz.ru ⁠.

Что решили власти

На внеочередном заседании республиканского штаба по предотвращению заразных болезней животных было принято решение усилить контроль за перемещением скота. Главам муниципалитетов поручено организовать карантинные площадки на расстоянии не менее пяти километров от животноводческих объектов. Также вводится закрытый режим содержания скота, обязательная дезинфекция транспорта и строгий контроль посетителей комплексов.

Мнение фермера

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «СХП Сайдашев» из Тукаевского района Марат Сафин полностью поддержал введенные ограничения. По его словам, угроза болезней для любого хозяйства может обернуться крахом, поэтому предостерегаться необходимо. Его собственное предприятие ответственно подходит к ветеринарным мероприятиям: проводится вакцинация, соблюдается карантин при закупке племенного скота, сдаются анализы крови, все действия согласовываются с ветслужбой.

Фермер пояснил, что главная проблема кроется не в официальных поставках, а в незаконных закупках, которые практикуют некоторые частники. Животных приобретают без документов, без проверок и карантина, и именно так завозятся болезни. При этом риски существуют и извне: например, с перелетными птицами могут приходить инфекции.

Сафин отметил, что обновление поголовья необходимо для улучшения производственных показателей, например, надоев. Но завозить племенной скот допустимо только с соблюдением всех карантинных мер. В итоге, по его убеждению, закон должен работать одинаково для всех — только так можно надежно защитить сельское хозяйство.

Эпидемиологическая ситуация

Напомним, что в последние месяцы в соседних регионах фиксировались вспышки опасных заболеваний скота. В Свердловской, Новосибирской и Омской областях вводили карантин из-за пастереллеза и ящура. В некоторых случаях хозяйства лишались тысяч голов скота, а фермеры не могли получить адекватную компенсацию.

Татарстан, где развито как крупное животноводство, так и личные подсобные хозяйства, оказался в зоне потенциального риска. По данным регионального Минсельхоза, в республике насчитывается более 900 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых значительная часть содержится в частных подворьях.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что введенные меры носят профилактический характер и направлены на защиту животноводства от заноса инфекций, которые могут иметь не только экономические, но и социальные последствия.