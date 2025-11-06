«Рисовали человеческой кровью»: в Германии десятки машин и домов покрылись кровавыми свастиками
WP: в немецком Ханау появились кровавые свастики на автомобилях и домах
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В немецком городе Ханау началось расследование по факту появления многочисленных изображений нацистской символики, сообщила газета The Washington Post (WP).
В среду утром, 5 ноября, местные жители обнаружили десятки автомобилей, почтовых ящиков и стен жилых домов, разрисованных красными свастиками.
По предварительным данным, для нанесения символов злоумышленники могли использоваться человеческую кровь.
Полиция Германии начала расследование. Публичная демонстрация нацистской символики в стране запрещена законодательством.
Отмечается, что первым следы вандализма заметил житель северного района Ламбой. На данный момент личность преступника и мотивы его действий остаются не установленными.
Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал менеджера на 2 тыс. рублей за тату с коловратом.