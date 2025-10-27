Московский суд оштрафовал менеджера на 2 тысячи рублей за тату с коловратом

В Москве сотрудник сферы организации мероприятий был привлечен к административной ответственности за демонстрацию татуировки с изображением коловрата. Инцидент произошел на станции метро «Кунцевская», где полицейские обратили внимание на мужчину в шортах с характерным символом на колене.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва», правоохранители идентифицировали славянский неоязыческий символ как пропагандирующий националистическую идеологию. По их мнению, коловрат может расцениваться как «двойная свастика» и имеет сходство с символикой запрещенной в России террористической организации «Азов»*.

На судебном заседании фигурант дела, ранее не привлекавшийся к ответственности, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате мировой суд вынес решение о назначении ему административного штрафа в размере 2 тыс. руб.

* Признано в России террористической организацией и запрещено.