Рисовавший граффити в Судже рэпер Апачев ответил Хинштейну за концерт в «БАРС-Курск»

Рэпер и блогер Аким Апачев (настоящее имя Аким Гасанов) в интервью РИА Новости сообщил , что его выступление перед бригадой "БАРС-Курск", которое вызвало резкую критику со стороны губернатора Курской области Александра Хинштейна, состоялось по приглашению. При этом он подчеркнул, что о каких-либо согласованиях он ничего не слышал.

Напомним, Хинштейн ранее заявил, что рэпер Апачев, ранее оштрафованный за граффити с нецензурной лексикой в Судже, дал концерт для бригады "БАРС-Курск" без разрешения командования. Он подчеркнул, что Курск и Донбасс не являются "прачечной" для исправления "черных пятен" в биографии. Хинштейн добавил, что виновные за организацию концерта будут привлечены к ответственности.

«Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения "БАРС-Курск". О "согласованности" этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — сказал Апачев.

Музыкант добавил, что с начала специальной военной операции он организовал более ста бесплатных концертов для военнослужащих. За это он получил несколько благодарностей от военных подразделений и, по его словам, был награжден медалью участника специальной военной операции от Министерства обороны Российской Федерации.