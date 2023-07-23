Рисунки детей передали участнику СВО из Химок

Участник специальной военной операции из подмосковных Химок получил письма и рисунки от воспитанников детского сада. Их военному передал замглавы города Денис Юрков.

Рисунки и письма Анатолий получил во время нахождения в отпуске. Мероприятие провели в парке им. Толстого. Там же военный с женой прокатился на новом колесе обозрения.

Как рассказал Анатолий, в ряды военнослужащих он хотел вступить в числе первых добровольцев, но отложил свое решение из-за рождения дочери.

«В данный момент дочка уже подросла, конечно, не узнала сначала, но буквально полдня и нормально всё, на ручки и спать ложится с папой. Не было меня девять месяцев дома, из которых два с половиной мы находились на учениях», – поделился военнослужащий.

Мероприятие по передаче рисунков прошло в рамках акции «Письмо солдату. Анатолия дети пожелали по-скорее вернуться домой живым и здоровым.

Напомним, что в Химках, как и в других городах Подмосковья, продолжается набор добровольцев для участия в СВО. На службу приглашают граждан старше 19 лет, которые не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.

Для военных по контракту предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, во время обучения в полевых лагерях выплачивается довольствие до 80 тысяч рублей, а при выполнении задач в зоне специальной военной операции ежемесячная зарплата составляет 200 тысяч рублей. Подробная информация размещена на сайте: https://контрактмо.рф/. Также можно обратиться в военкомат городского округа Химки по адресу: проспект Мира,11 или позвонить по номеру 8 (495) 575-87-96.