Рита Дакота опубликовала в соцсетях забавный снимок на кушетке в салоне красоты

Как пишет «Газета.ру» , певица также рассказала подписчикам о том, какие уколы она делает для сохранения молодости кожи.

В социальных сетях появились забавные снимки белорусской певицы, на которых она больше похожа на Марио из одноименной игры, а не на саму себя. Однако, шапочка в виде гриба – это вовсе «не образ на Хеллоуин», как подчеркнула звезда.

На снимках она предстала в своем естественном воплощении, только лежа на кушетке в салоне красоты. Рита Дакота поехала туда за новой порцией уколов, которые она делает в шею, чтоб убрать заломы, и над бровями. В свои 33 года певица отметила, что ей «больше не 17».

Однако, звезда все равно не перестает радовать подписчиков шикарными фотографиями. Неужели это заслуга каких-то «инъекций красоты»?..