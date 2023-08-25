Рита Дакота столкнулась со сложностями свадьбы на Бали

Как сообщает «Газета.ру» , певицу настигла неприятная участь, когда она решила связаться с компанией по доставке грузов.

Звезда рассказала на своей странице в социальных сетях о том, что логистическая компания доставила ей вместо свадебного платья совершенно другую коробку.

Менеджер знаменитости оперативно связался с представителем. На другом конце провода принесли свои извинения, но честно признались, что не смогут ускорить процесс для того, чтобы успеть привезти платье к вылету.

Однако певице предложили написать претензию. Но срок ее рассмотрения занимает аж десять рабочих дней, что совсем не подходит Рите Дакоте. В ином случае, она может продолжить отслеживать отправление в мобильном приложении.