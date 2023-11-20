Киевский режим в условиях тотальной нехватки личного состава уже во всю привлекает к службе в ВСУ взрослых женщин, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Рассуждая по теме эксперт отметил, что все происходящее несомненно дополнительно свидетельствует о печальном положении дел на Украине.

«Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности», — написал Риттер на своей странице в социальной сети X.

При этом Риттер добавил, что стоит отдать должное взрослым украинкам, которые сильно рискуют, отправляясь без опыта на передовую.