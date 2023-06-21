Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к осени

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что боевые действия на Украине придут к своему финалу к осени этого года. По словам эксперта, попытка контрнаступления со стороны военных Украины закончится провалом, в результате чего Россия сможет освободить все населенные пункты присоединившихся регионов.

Такие выводы Риттер сделал из-за того, что у России есть возможность завершить спецоперацию освобождением регионов. Разведчик и прежде считал, что конфликт закончится в конце лета, либо в начале осени. Сейчас он еще больше в этом уверен.