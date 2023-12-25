Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что, перемалывая военную технику НАТО в зоне СВО на Украине, Москва, по сути, демилитаризировала сам военный блок.

В качестве примера Риттер привел грустные дела в немецкой армии.

«Заводы закрываются, штамповка не работает, они не производят сталь, алюминий и так далее. Они не могут сделать необходимые им танки», - цитирует Риттера ТАСС.

Эксперт констатировал, что если русские вознамерятся дойти до реки Одер на границе Польши и Германии, то их уже вряд ли что-то или кто-то остановит.

«Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается», - добавил Риттер.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно