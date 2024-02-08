Риттер спрогнозировал «взрыв» в США после публикации интервью Путина Карлсону

Интервью российского лидера Владимира Путина, которое он накануне дал популярному обозревателю Такеру Карлсону покажут все американские каналы. Что, в свою очередь, может стать своеобразной информационной бомбой для населения США, уверен офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Как отметил Риттер в беседе в YouTube-канале Ask The Inspector, Такер Карлсон абсолютный профессионал своего дела. И его ценность, как знающего журналиста, в том, что он не стремится лгать, как многие нынешние американские репортеры.

На вопрос, грозит ли журналисту по возвращении в США преследование властей, Риттер ответил, что не уверен, что в Белом доме могут решится на такое.

«Я не думаю, что с ним что-то случится», — сказал экс-разведчик.

В заключении Риттер признался, что по-доброму завидует Карлсону. Он и сам «убил бы» за возможность взять интервью у такого человека, как президент Путин.

Стоит отметить, что беседа Карлсона с Путиным уже получила эффект разорвавшейся бомбы еще до публикации в СМИ. В Евросоюзе пригрозили возможным введением санкций в отношении американского обозревателя.