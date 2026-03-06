Рижский рынок берут штурмом: в Москве выстроились в очереди за цветами к 8 Марта

За два дня до Международного женского дня в Москве наблюдается настоящий цветочный бум. Как пишут «Известия», на Рижском рынке с самого утра выстроились очереди из желающих купить букеты.

Один из покупателей поделился с журналистами, что считает это место лучшим в пределах метро для покупки цветов.

В очередях в основном наблюдаются мужчины, которые выбирают тюльпаны и розы. Еще один покупатель признался, что планирует вернуться на рынок 8 марта, чтобы поздравить маму, сестер и девушку.

При выборе цветов важно помнить о здоровье. По словам аллерголога Александра Молочкова, некоторые растения могут вызвать проблемы. Людям, склонным к аллергии, стоит избегать сильно пахнущих цветов, таких как лилии, и отдавать предпочтение нейтральным вариантам.

