Шеф-повар из Наро-Фоминска Евгений Антохин совершил кулинарное открытие, обратившись к прошлому. Он рассказал REGIONS , как возродил рецепт рябинового мармелада, который хранился в его семье три поколения.

Этот осенний десерт, который в его роду называли «рябиновым золотом» не только за янтарный цвет, но и за уникальную пользу, был главным средством от авитаминоза и простуд в послевоенные годы. Современная наука лишь подтверждает мудрость предков: рябина содержит мощный комплекс витаминов А, С, P и K, укрепляющих сосуды и иммунитет, а в тандеме с медом она превращается в натуральный иммуномодулятор.

Главный секрет успеха, по словам Антохина, кроется в отказе от традиционного длительного замачивания ягод, которое убивает их аромат. Он использует технику шоковой обработки, заливая рябину кипятком ровно на 12 минут. После этого размятые ягоды доводят до кипения на медленном огне, горячую массу протирают через сито и смешивают не с сахаром, а с цветочным медом в пропорции 1:3. Это придает лакомству нежность и усиливает его полезные свойства. Фирменный прием шефа, которого не было в старинном рецепте, — добавление чайной ложки облепихового сока за 5 минут до готовности. Этот ход создает неповторимый цвет и обогащает витаминный коктейль.

Остывшее ягодное пюре выкладывают на пергамент и подсушивают в духовке до образования корочки. Готовый мармелад нарезают и обсыпают смесью сахарной пудры и ванилина. Процесс, требующий внимания, сам шеф-повар называет медитацией, наполненной смыслом и традициями. Готовый продукт может храниться в закрытой банке несколько месяцев, становясь не просто десертом, а вкусным и практичным способом поддержать здоровье в холодное время года. Этот рецепт доказывает, что самые ценные кулинарные открытия часто лежат не в будущем, а в мудрости нашего прошлого.

Ранее сообщалось, что врач назвал работающие народные методы борьбы с изжогой.