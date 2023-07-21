Рябков: Россия и США продолжают обсуждение обмена заключенными

Во время ежегодной встречи Клуба Горчакова замглавы российского МИД сообщил, что между Россией и Америкой сохранился канал общения по поводу обмена заключенным. При этом Сергей Рябков подчеркнул, что в последнее время таких контактов между странами не происходило, по крайней мере, ему о них неизвестно. Однако, по словам политика, контакт между странами сохраняется и будет продолжен.

Представитель МИД РФ отметил, что напряженность, возникшая в отношениях стран из-за украинского конфликта, не коснулась вопроса об обмене заключенными.