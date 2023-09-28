Ряд новых детских площадок откроют в Серпухове

В 2023 году в подмосковном городском округе Серпухов откроют 15 игровых зон по муниципальной программе «Замена и модернизация оборудования детских игровых площадок». Об этом рассказал глава округа Сергей Никитенко.

Так, на улице Космонавтов завершают укладку специального резинового покрытия, которое делает детские игры более безопасными и снижает риск травм. Уже через несколько дней юные горожане смогут опробовать новую территорию для игр и прогулок, поделился глава Серпухова.

Помимо этого, территорию площадки обеспечили круглосуточным наблюдением с помощью камер, подключенных к системе «Безопасный регион».

Адреса других площадок, где идут работы по благоустройству детских игр можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа. Сергей Никитенко рассказал, что пять мест уже размещено, а до конца года планируют завершить ремонт 12 площадок.