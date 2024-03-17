Ряд пунктов выдачи заказов Ozon закрылись в связи с введением сервисного сбора
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В нашей стране ряд пунктов выдачи Ozon закрылись или ограничили выдачу товаров, объявив тем самым забастовку. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что они возмущены новым сервисным сбором за привлечение покупателей, введенным маркетплейсом.
Напомним, что с начала следующего месяца вводится сервисный сбор, который станет вычитаться из агентского вознаграждения. Величина сбора для каждого пункта будет рассчитываться индивидуально в зависимости от плотности населения, стоимости аренды, уровня зарплаты в регионе и прочих.
Отмечается, что в связи с этим отдельные пункты выдачи заказов заявили о намерении прекратить выдачу заказов стоимостью более пяти тысяч рублей с целью снизить комиссию. Иные также приняли решение временно закрыться. На данный момент владельцы готовят совместное обращение в ФАС России.
При этом в пресс-службе Ozon пояснили, что сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи на фоне введения сервисного сбора не соответствуют действительности.