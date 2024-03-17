Ряд пунктов выдачи заказов Ozon закрылись в связи с введением сервисного сбора

В нашей стране ряд пунктов выдачи Ozon закрылись или ограничили выдачу товаров, объявив тем самым забастовку. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что они возмущены новым сервисным сбором за привлечение покупателей, введенным маркетплейсом.

Напомним, что с начала следующего месяца вводится сервисный сбор, который станет вычитаться из агентского вознаграждения. Величина сбора для каждого пункта будет рассчитываться индивидуально в зависимости от плотности населения, стоимости аренды, уровня зарплаты в регионе и прочих.

Отмечается, что в связи с этим отдельные пункты выдачи заказов заявили о намерении прекратить выдачу заказов стоимостью более пяти тысяч рублей с целью снизить комиссию. Иные также приняли решение временно закрыться. На данный момент владельцы готовят совместное обращение в ФАС России.

При этом в пресс-службе Ozon пояснили, что сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи на фоне введения сервисного сбора не соответствуют действительности.