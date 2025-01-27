Рядом с Подольском открылась новая «СМ-Клиника»

В клинике планируется оказывать медицинскую помощь по 25 направлениям (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей (в т.ч. у врачей-педиатров).

Клиника предлагает пациентам широкий спектр диагностических услуг, включая УЗИ, функциональные исследования (ЭКГ, Холтер, СМАД), гастро- и колоноскопию. В 2025 году в клинике также появится кабинет рентгенографии.

Медицинский центр работает без выходных, что позволяет пациентам выбрать удобное время для визита. Запись на прием происходит круглосуточно. В клинике можно сдать около 3 000 видов анализов (их принимают с 7:30 до 21:00).

Открытие нового центра отвечает потребностям жителей Новой Москвы и Подольска в получении медицинских услуг высокого качества недалеко от дома. Опытные врачи, оснащение современным оборудованием и комплексный подход к лечению - отличительные особенности медицинского холдинга «СМ-Клиника».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Токен креатива (erid)

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