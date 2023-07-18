Рядом с поврежденным Крымским возведут новый 250-метровый мост

Как сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, для восстановления Крымского моста рядом с ним появится временный путепровод.

Хуснуллин пояснил, что ремонтники, как это было осенью во время первого теракта на Крымском мосту, переходят на 12-часовой режим работы, для скорейшего восстановления путепровода, связывающего Крым с материком.

«Здесь не получается эта технология, [используемая для восстановления Крымского моста после первого теракта в прошлом году]. Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты», — сказал Хуснуллин после совещания с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что в Воронеже уже изготавливаются для восстановления Крымского моста специальные металлические конструкции. В ближайшее время в районе повреждения путепровода будут задействованы сотни проектировщиков и специалистов-строителей.

«Есть мостоотряд, который в Ростове-на-Дону базируется, готовит сейчас оборудование, людей и технику, перебазируется сюда», — добавил вице-премьер.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

На данный момент логистическая схема на полуострове изменилась. Добраться до Краснодарского края или Ростовской области можно через новые регионы. Также работает паромная переправа и железнодорожное сообщение.