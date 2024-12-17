Рязанка вышла замуж за кенийца и влюбила его в Россию

Наталья Павликова была замужем трижды и не искала отношений во время своих многочисленных путешествий. Жизнь была насыщенной на события: она посетила не меньше 60 стран, помогала клиентам организовывать поездки, горела работой. Однако идиллию сломал коронавирус. В тот момент Наталья решила развивать редкое туристическое направление и отправилась в Кению.

Поездка россиянки была чисто деловой, однако чем больше она изучала страну, тем больше влюблялась. После возвращения в Россию Наталью все еще держала мечта о Кении. После попыток обустроить бизнес, организации похорон отца, 53-летняя женщина встретила Рашида. Кениец младше на 13 лет, ранее был дважды женат и пережил множество трагедий с детьми. Как он признавался Наталье, она буквально его спасла.

«Я могла уехать в любую другую страну. Но могу сказать однозначно, что столько лет я бы не прожила в Кении без Рашида и его помощи. Его семья отнеслась ко мне очень положительно, у него мама, которая воспитывала одна четырех сыновей. Все они очень достойные ребята: воспитанные, образованные, никаких предрассудков у них по поводу меня не было», — рассказала собеседница АиФ.

Четвертый брак у Натальи получается счастливым. Она отметила, что не только любит Кению и Рашида, но и смогла влюбить его в Россию. Супруг в восторге от русской зимы и бани, с удовольствием прыгает в сугробы после парилки и изучает русский язык.

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