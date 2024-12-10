Анастасия Ивлеева второй раз вышла замуж

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева связала себя узами брака, однако имя второй половинки решила сохранить в тайне. О важном событии в жизни медийная персона сообщила в своем телеграм-канале.

На своей странице 33-летняя Ивлеева опубликовала лишь лаконичную фразу «вышла замуж», но ничего больше взволнованным такой новостью поклонникам объяснять не стала. Это второй брак телеведущей. В 2019 году она вышла замуж за певца Элджея, однако чуть меньше двух лет спустя союз распался, а Анастасия осталась одна.

Ранее сообщалось о том, что экс-супруг блогера Лерчек задолжал налоговой более 700 тыс. руб.