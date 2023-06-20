Рязанская область одной из первых создает службу сопровождаемого трудоустройства подростков

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе подрабатывают 4% подростков, и для помощи им начинает свою работу служба сопровождаемого трудоустройства. Об этом сообщает 7info .

Глава региона отметил, что почти три тысячи подростков в регионе на данный момент работают на предприятиях АПК, в медицинских учреждениях, в сфере благоустройства памятников и общественных пространств.

Он добавил, что в области также усилена система профессиональной ориентации в школах.

В целом такие центры откроются в шести субъектах РФ.