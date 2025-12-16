Рязанская область продлила выплаты при рождении ребенка до конца 2026 года

Рязанские семьи продолжат получать ощутимую поддержку от региона. Действие единовременной выплаты при рождении ребенка, которая уже стала хорошей традицией, продлено до конца 2026 года. Это решение показывает, что демографическая политика, направленная на поддержку молодых родителей, остается для области одним из ключевых социальных приоритетов. Об этом сообщает издание 7info.

На каждого новорожденного из регионального бюджета выделяется 20 тыс. рублей. Однако есть и особый, усиленный бонус для самых молодых родителей: если первенец появляется в семье, где маме и папе еще не исполнилось 25 лет, сумма выплаты увеличивается до 50 тыс. рублей. Это важный стимул, учитывающий, что именно в этом возрасте финансовые возможности часто бывают наиболее ограничены. За два года действия программа доказала свою востребованность — помощь уже получили более 15,4 тыс. семей. Важным упрощением стало отмененное в 2025 году условие обязательного рождения ребенка именно на территории области. Теперь для получения пособия достаточно, чтобы свидетельство о рождении было оформлено в рязанском ЗАГСе.

Последствия такого продления носят долгосрочный и позитивный характер. Семьи, планирующие рождение ребенка в ближайшие два года, могут более уверенно рассчитывать свой бюджет, зная о гарантированной поддержке. Усиленная выплата для молодых родителей до 25 лет может стать для кого-то решающим аргументом не откладывать рождение первенца. Программа также снимает часть административных барьеров, делая ее доступнее для переехавших в регион или для тех, кто по медицинским показаниям рожал в другом субъекте.

Таким образом, продление выплаты до конца 2026 года — это не просто техническое решение, а четкий сигнал рязанским семьям: регион остается на их стороне в один из самых ответственных и радостных моментов жизни. Мера работает системно: сочетает универсальную поддержку с целевой помощью самым молодым, упрощает условия получения и предлагает удобные каналы оформления — через МФЦ, соцзащиту или портал Госуслуг. Таким образом, социальная политика приобретает конкретные, понятные и финансово ощутимые очертания для тысяч жителей.

