Рязанцы выбирают домашнюю еду: исследование раскрыло пищевые привычки региона

Новое исследование Рязаньстата раскрывает интересные пищевые привычки жителей региона. Подавляющее большинство рязанцев, 86,5%, видят основной источник витаминов не в БАДах, а в обычной домашней еде, что свидетельствует о приверженности традиционному подходу к питанию. Об этом сообщает издание 7info.

Практика осознанного потребления находит отражение в магазинных корзинах: 65% покупателей внимательно изучают состав продуктов на этикетках. Почти половина опрошенных выбирает нежирные сорта мяса и рыбы, а каждый четвертый и вовсе отказался от майонеза. При этом день 91% жителей начинается с завтрака, а 83% не пренебрегают ежедневным употреблением горячей пищи.

Несмотря на общую ориентацию на домашнюю кухню, 43% респондентов несколько раз в год посещают заведения быстрого питания, а более трети периодически заказывают готовую еду на дом. Примечательно, что в целом рязанцы питаются вне дома в два раза реже, чем в среднем по ЦФО и России.

Основным источником знаний о здоровом питании для каждого второго жителя региона служат интернет и СМИ. Каждый десятый прислушивается к рекомендациям лечащего врача, что демонстрирует формирование комплексного подхода к вопросам здоровья и осознанного потребления в регионе.

Ранее сообщалось, что более чем на 20% вырос выбор обеда в ресторане у россиян.