Рюкзаки наизнанку и багажники мотобайков: полиция Пхукета устроила облавы на российских туристов

На популярном тайском курорте Пхукет правоохранители перешли к жесткому уличному контролю. Как сообщает «Турпром», российских отдыхающих начали массово останавливать прямо на улицах и подвергать тщательному досмотру личных вещей и транспорта.

По данным портала, под проверку попадают сумки, рюкзаки и багажные отсеки мотобайков. Главная цель рейдов — обнаружение вейпов, электронных сигарет и других предметов, запрещенных на территории Таиланда. Отмечается, что контроль носит массовый и строгий характер, а сами проверки проводятся систематически.

Туроператоры рекомендуют россиянам, планирующим отдых на острове, заранее учитывать эту ситуацию и быть готовыми к возможному досмотру. Во избежание серьезных проблем туристам советуют заблаговременно ознакомиться с местными ограничениями и ни в коем случае не брать с собой запрещенные предметы.