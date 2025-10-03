Роскомнадзор назвал обязательное условие для регистрации каналов

Владельцам популярных интернет-ресурсов необходимо предоставить специальному боту права администратора. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на данные Роскомнадзора.

Согласно полученной информации, процедура верификации требует активации бота и наделения его соответствующими полномочиями в настройках канала. Полученный через портал Госуслуг регистрационный номер должен быть введен в бот для сверки данных.

Представители ведомства подчеркивают, что альтернативных способов подтверждения владения цифровым ресурсом не предусмотрено. Пропуск этого шага автоматически приводит к отклонению заявки с формальным отказом в регистрации.

Норма, обязывающая владельцев онлайн-платформ с аудиторией от 10 тыс. пользователей проходить официальную регистрацию, действует с ноября предыдущего года. Отсутствие в реестре лишает авторов возможности размещать рекламные материалы и получать финансовую поддержку от подписчиков.

