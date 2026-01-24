РКН добрался до VPN: теперь нельзя обойти «заглушку» при отключении мобильного интернета

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пытается ограничить возможность обхода блокировок мобильного интернета с помощью VPN-сервисов, пишет портал «Код Дурова».

Накануне некоторые провайдеры использовали для этого IP-адреса из так называемого «белого списка» — перечня ресурсов, доступ к которым должен сохраняться даже в периоды ограничений. Теперь облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие «белые» IP-адреса.

Отмечается, что это решение привело к заметным сбоям в работе ряда крупных VPN-сервисов, которые потеряли значительное количество своих серверов, использовавших эти адреса.

Параллельно с этим Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ продолжает работу по расширению и обновлению самого «белого списка». В последней версии от ведомство планирует включить в него IT-сервисы банков, которые смогут войти в перечень после тщательной проверки используемых IP-адресов.

Также планируется добавить популярные региональные онлайн-ресурсы, предложения по которым должны направить органы власти субъектов РФ. Все сервисы, претендующие на попадание в список, должны соответствовать строгим критериям информационной безопасности и располагаться на инфраструктуре, находящейся на территории России.

Крупнейшие операторы связи, такие как МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2, уже начали обеспечивать доступность ресурсов из «белого списка» для своих абонентов в периоды ограничений.

В перечень, опубликованный на сайтах операторов, вошли ключевые цифровые сервисы: социальные сети, мессенджеры, портал «Госуслуги», сайты государственных органов, СМИ, маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Avito), а также основные сервисы «Яндекса» и Rutube.

